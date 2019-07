Little River Band

LRB – War die erste Band Australiens um Auslandsmärkte zu erobern. Innerhalb von acht Monaten nach der Gründung hatte LRB bereits drei Top 20 Singles und 2 Top 10 LP’s erreicht.

1976 nach dem Debütalbum in den USA folgten 13 US Tourneen in den kommenden acht Jahren.

Bis 1982 folgten Top 10 Titel sechs Jahre lang. Headliner ihrer eigenen Shows die für Furore sorgten, sowie zusammen mit den Doobie Brothers, Supertramp, America, Heart, Boz Scaggs. Sie reisten mit Fleetwood Mac und den Eagles was die musikalische Leistung unterstrich und die Band in die Riege der feinsten Bands der Welt hob.

Die Plattenverkaufserfolge gingen einher. 30 Millionen Gesamtverkäufe weltweit konnte man verbuchen. 16 Erfolgssingles vor 1985, sowie Gold-, Platin-, und mehrfach Platin zieren ihre Wände.

Allein in USA wurden zehn erste Singles prämiert. „Reminising“ und „Lady“ schafften alleine jeweils über 9 Millionen Radioplays. Im Laufe der Jahre ist LRB als eine hoch geschätzte ihr Handwerk exzellent ausübende Band berühmt geworden.

LRB von heute ist stärker als jemals. Mit dem amerikanischen Bassisten Wayne Nelson als „Ankerman“ feiert die Band seit 1980 Erfolge. Mit dem original Lead Vokalisten von „Nightowl“ und „Take it easy on me“ ging es weiter. Wayne ist der Dienstälteste der Band. Greg Hind(Gitarre und Vocal) ist seit 2000 ein wichtiges Bandmitglied. Vor dem Eintritt bei LRB hat Greg gespielt und gesungen bei Thelma Houston, Kylie Minogue und Bachelor Girl. Rich Hering(Gitarre und Vokal) ist ein vollendeter Musiker und Produzent aus Nashville. Er produzierte Shane McAnally(Curb Records) sowie Eric Stromer(Jimi Noodles Records). Außerdem Co-Produzent von drei LRB Projekten seit 2006.

Rich tourte vor LRB zwei Jahre mit Steve Holy durch die Lande.

Chris Marion(Keyboard, Vocal) ist am 27. Geburtstag von Elvis geboren. Nach dem Studium an der Musikhochschule zog er nach Nashville. Er begann seine Kariere mit Gospelmusik und vier Nominierungen beim Gospel Award. Mit Top-Acts wie Steven Curtis Chapman, Shenandoah, Brent Lamb, Keith Longbotham und Western Flyer.

Er arbeitete mit Garth Brooks, den Oak Rich Boys und Doug Stone. Ryan Ricks(Drums, Vocal) ist einer der großen „Nashville Musicians“. Ryan wollte eigentlich in Nashville bleiben. Kein Wunder, nach dem touren von vielen Jahren mit Loretta Lynn. Ein Anruf von Rich Hering brachte in wieder auf die „Straße zurück mit LRB.

Nach 30 Jahren in Amerika nach dem neuen Line-up für LRB zu suchen schwierig aber letztlich lohnend. Mit Wayne, Greg, Chris, Rich und Ryan war die richtige Mischung für den „LRB Sound“ gefunden. Die Tradition der Welthits mit neuen Produktionen weiter zu führen ist einzigartig gelungen.

Mit jährlich über 120 Shows ist dies der LRB bestens gelungen.