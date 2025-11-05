LITTLE STREET DANCER – Hip Hop und Street Dance für Kids

Was können Kinder aus dem Kurs mitnehmen?

In unserem Hip Hop und Street Dance Kurs entdeckt dein Kind coole Moves und lernt die Grundschritte dieser dynamischen Tanzform mit einer Vielzahl von verschiedenen Tanzstilen. Gemeinsam mit anderen Kindern wird eine eigene, kreative Choreographie entwickelt – ein Erfolgserlebnis, das Selbstbewusstsein stärkt und gleichzeitig jede Menge Spaß macht. Durch die Verbindung von Musik und Bewegung wird spielerisch das Rhythmusgefühl gefördert, während Freestyle-Elemente Raum für individuelle Kreativität bieten. Dein Kind erlebt echten Teamgeist, denn zusammen entstehen beeindruckende Choreographien und unvergessliche Erfolgsmomente.

Mit energiegeladenen Rhythmen und inspirierenden Übungen wird Tanzen zu einer Freude, die weit über den Kurs hinaus wirkt – eine Erfahrung, die begeistert und nachhaltig wirkt!

Innerhalb eines Unterrichtsblocks (jeweils zwischen den einzelnen Schulferien) erarbeitet sich die Gruppe einen Tanz zu einem bestimmten Motto – mit dazu passender Musik und Tanzschritten. Für den "großen Tag" der Aufführung dürfen natürlich Requisiten und Kostüme nicht fehlen. Die Vorbereitung darauf – ein riesiger Spaß für alle Beteiligten. Das Schluss-Highlight: die gemeinsame Abschlussveranstaltung in unserem Kursraum, auf der der Tanz auf einer echten Bühne präsentiert werden darf. Belohnt werden die Kinder nicht nur mit strahlenden Gesichtern und applaudierenden Zuschauern, sondern auch mit einer kleinen Überraschung.

Was ist sonst noch mitzubringen? Bequeme Kleidung und geeignetes Schuhwerk wie z.B. separate Turnschuhe oder alternativ Turnschläppchen und etwas zu trinken. Trainerin: Meli Gutöhrlein