Erfolg beginnt im Kopf

Menschen im westlichen Kulturkreis nutzen zu wenig die rechte Gehirnhälfte. Wir sind zu analytischem und logischem Denken erzogen worden und diese Denkvorgänge spielen sich vorwiegend in der linken, vernunftorientierten Gehirnhälfte ab.

Ziel des Seminars ist es, das Zusammenwirken beider Gehirnhälften zu aktivieren.

Nach nur wenigen Übungen, werden Sie lernen wie wir entspannt auswendig lernen können und wie einfach es ist sich Vokabeln und Texte zu merken. Sie lernen wie man Sprachhemmungen beim Vortragen oder bei Fremdsprachen einfach beheben kann.

Gehirngerechtes Lernen versetzt uns in die Lage unsere Merkfähigkeit um das 3 bis 4fache spielend zu steigern. Themen wie das Merken Namen und Gesichter wird dann sehr einfach. Am Ende des Seminars sind Sie in der Lage sich mehr als 30 zusammenhangslose Sätze beim ersten Lerndurchgang zu merken oder 20 Begriffe oder Argumente außerhalb der Reihenfolge zu merken.

Bernd Haussmann ist seit über 20 Jahren Gedächtnistrainer und Autor in der Reihe THINK von Ravensburger (MEGA MEMO und Namen & Gesichter). In nur einem Tag zeigt er Ihnen, was Sie machen müssen, um ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis zu bekommen. Darüber hinaus lernen Sie eine Lerntechnik, welche sich einfach im privaten, schulischen und beruflichen Umfeld einsetzten lässt.