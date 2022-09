Vier Schwestern halten zusammen!

Das Theaterstück LITTLE WOMEN erzählt aus der Sicht der amerikanischen Autorin Louisa May Alcott selbst die Geschichte von vier sehr unterschiedlichen Schwestern, die in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs aufwachsen.

Meg, die hübsche und der Traum aller heiratswilligen Männer;

Jo, die unbeugsame, vorausschauende und kreative angehende Schriftstellerin;

Betty, die sanfte Friedensstifterin und musikalisch talentierte;

und Amy, die egozentrische und künstlerisch begabte Schönheit.

Gemeinsam meistert die Familie March ihr Leben in guten und schlechten Zeiten, während sie die Freuden und Schmerzen des Erwachsenwerdens der vier Mädchen teilen, die erkennen, dass sie irgendwann eigene Wege gehen müssen.

Eine selbst geschriebene und heitere Bühnenfassung der bühne 16 in Leonberg über Familie, Hoffnung und immerwährende Schwesternliebe.

Original-Theaterstück (auf Englisch) von Marian De Forest

Übersetzung und Bühnenfassung von Betsaida Fernández

Regie: Nicole Bender in Zusammenarbeit mit Annalies Müller