Liun & the Science Fiction Band

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Musik wie aus einer anderen Welt. Liun and the Science Fiction Band, gegründet von Lucia Cadotsch (Gewinnerin des Neuen Deutschen Jazzpreises 2012) und Echopreisträger Wanja Slavin, scheinen die gewohnten Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt.

Wer sich dem Sog aus verschachtelten Beats, schillernden Synths und dem betörend melancholischen Gesang der Sängerin LIUN hingibt, wird auf eine bunte, eklektische Reise durch die Musik der letzten Jahrzehnte geführt und kommt gleichsam verzaubert wieder im Diesseits an. Wer Jazz erwartet, bekommt Pop. Wer Pop erwartet bekommt Avantgarde. Wer Avantgarde erwartet, bekommt pulsierende Hooklines. Mit einem Übermaß an Spielfreude zelebrieren die Musiker den hinausgezögerten Kontrollverlust, und zwar so lange, dass er gar nicht passieren muss. Anstatt dessen geschieht ganz viel Verstecktes und Hintergründiges im musikalischen Spektrum der Science Fiction Band. Ganz so wie ein unausgesprochener Satz oder eine beiläufige Geste, an der sich die Welt erklärt.