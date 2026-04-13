LIV MIGDAL & MARIO HÄRING

„Liv Migdal spielt im Innersten der Musik … mit der Leidenschaft einer jungen, und der Reife einer großen Künstlerin“, schreiben die Ruhrnachrichten.

Als überragende Virtuosin und fesselnde Interpretin ist die Geigerin in aller Welt gefragt.

Nach Göppingen kommt sie im Duo mit dem Pianisten und

Opus-Klassik-Preisträger Mario Häring und einem spannenden

Programm, das in eines der wichtigsten europäischen Musikzentren des 19. Jahrhunderts führt: nach Leipzig. Sowohl der Norweger Edvard Grieg als auch die Schwedin Amanda Maier

und die Engländerin Ethel Smyth haben in Leipzig studiert. Als

sie kamen, war Schumann, der zehn Jahre dort gelebt hatte,

bereits tot. Aber sein Geist und seine Musik blieben prägend für Leipzig als kreativen Knotenpunkt im inspirativen Netzwerk

romantischer Musikgeschichte.