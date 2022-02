Liv

Aufgewachsen in Stuttgart und in einer Hütte im skandinavischen Wald, zog es Liv Solveig nach dem Violinstudium in Karlsruhe zum Jazzgesangstudium nach New York.

Daraus entstanden ist ihr „Scandinavian Symphonic Indie“ – atmosphärisch dicht und nebelverhangen schön. Das Album ist ein wahres Wunderwerk. Symphonisch und orchestral, dabei perkussiv und leidenschaftlich. Liv arbeitete bereits mit Alin Coen, Get Well Soon und Balbina. Nebenbei werkelt sie am neuen Album von Die Höchste Eisenbahn mit.