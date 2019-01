Live-Übertragung: DON QUIXOTE – Acosta/Petipa

Liveübertragung aus dem Royal Opera House: Marius Petipas prachtvolles Ballett nach dem Romanklassiker von Cervantes.

(Vorstellungsdauer ca. 165 Min., inklusive einer Pause + Einführung)

Live-Übertragungen aus dem Royal Opera House 2018/19

im SCALA-Kino, Ludwigsburg

Kinokult e.V. zeigt von Oktober 2018 bis Juni 2019 fünf Opern und sechs Ballettaufführungen aus dem Royal Opera House London im wunderschönen Ambiente des klassischen SCALA-Kinosaals in Ludwigsburg.

Mit 11 Titeln, die in über 1.500 Kinos in mehr als 40 Ländern der Erde übertragen werden, präsentiert die Live-Kinosaison 2018/19 aus dem Royal Opera House die gesamte Vielfalt von Ballett und Oper, einschließlich dreier neuer Arbeiten, (meist) live übertragen aus Londons Covent Garden. Um alle Opern und Ballette im Scala anbieten zu können, werden in dieser Saison zwei der Aufführungen als Aufzeichnungen gezeigt.

Höhepunkte der Saison 2018/19 sind Der Nussknacker in der zauberhaften Produktion von Peter Wright,Wagners Walküre, Verdis La Forza del Destino, Gounods Faust und Kenneth MacMillans Romeo und Julia. Weltbekannte Opernstars wie Michael Fabiano, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko und Eva-Maria Westbroek sind auf der Bühne des Royal Opera House zu sehen.

Tickets gibt es ab dieser Saison exklusiv an den Kinokassen bzw. online unter www.kinokult.de/royal-opera-2018-19; im Eintrittspreis von 27,50 Euro ist ein Glas Begrüßungssekt enthalten. Reservierungen sind nicht möglich, wir bitten darum, den Vorverkauf zu nutzen.

Die Übertragungen aus dem Royal Opera House sind eine Zusammenarbeit von Kinokult e.V. und Scala Kultur.

