Live im Alabama

ALABAMA...nicht in den Südstatten sondern im Herzen von Ilsfeld. Safe the Date, die "Musikgemeinde Heilbronn" gastiert am Freitag den 07.Juni.24 in der schönen Location mit Wohnzimmer-Flair. Inkl. Billard, und langer Bar, perfekt für einen gechillten Freitagabend. Es werden wieder Top Bands an disem Abend dabei sein, Infos folgen Die Location ist an diesem Abend Rauchfrei und der Eintritt ist ebenfalls frei! Sagt es euren Freunden, das wird klasse!

Talstraße 19, 74360 Ilsfeld

https://www.alabama-ilsfeld.de/