Live bei…Prof. Dr. Gunter Dueck

„Wenn eine Sintflut kommt, baue Schiffe, keine Deiche.“

Heute leben wir in einem Umbruch, der uns allem Anschein nach aus unserem gewohnten und lieb gewonnenen Leben zu vertreiben droht. In seinem Vortrag wirft Prof. Dr. Gunter Dueck die Frage auf, ob wir uns eine neue Heimat in „Digitalien“ einrichten oder warten sollen, bis „der Spuk doch noch vorüber geht“? Die ersten Internetpioniere haben wir glatt verlacht: Amazon, Google, eBay, später auch WhatsApp. Heute ärgern wir uns, dass sie beträchtliche Teile der neuen Ökonomie für sich besetzt haben. „Hätten wir doch damals...“, seufzen wir, aber machen uns solche Erfahrungen klüger? Aber nein, heute lachen wir über selbstfahrende Elektroautos und höhnen über Smartphones für Schüler. Dieses Lachen wirkt wie das Bauen von Deichen.

Prof. Dr. Gunter Dueck ist Bestsellerautor, Mathematiker und Philosoph, er war Chief Technology Officer (CTO) der IBM Deutschland. Mehr als zwanzig Bücher und vor allem seine aufrüttelnden Vorträge regen zum Nach- und Umdenken über unsere zukünftige Heimat an. Gunter Dueck zeigt uns die Welt aus einem nüchternen Blickwinkel und zeigt uns, wie es weitergeht, je nachdem ob wir uns nun engagieren oder nur fürchten.