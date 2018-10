Live: Copper Smoke (American Rock)

Copper Smoke, das sind 5 Franken, deren Herzen für den musikalischen Flair des US-amerikanischen Südens schlagen und dabei Einflüsse aus Southern-Rock, Rock'n'Roll, Americana und Alternative Country mitbringen.Die Band steht für einen geradlinigen, aber rohen und ungeschliffenen Sound, der noch den Asphalt der weiten Highways atmet. Ihre Lieder erzählen von gebrochenen Herzen und verlorenen Seelen – so, als wäre das Leben selbst ihr Songwriter.

Apropos Songwriter: Eigentlich ist das Leben nicht der Songwriter der Copper Smoke Songs, sondern die Texte und Musik stammen fast ausschließlich aus der Feder von Frank Halbig

Neben zahlreichen Festival- und Clubkonzerten hat Copper Smoke auch bereits zusammen mit einigen amerikanischen Bands, wie z.B. Micky and the Motorcars oder The Captain Legendary Band auf der Bühne gestanden.