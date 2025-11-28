Live: Daily Thompson // Desert Grunge!! Tip des Monats

DAILY THOMPSON | „Desert Grunge“ zwischen Stoner-Riffs, Alternative und Space-Rock

Das Trio aus Dortmund verkörpert die sprichwörtliche Arbeiter-Mentalität, die im tiefen Westen der Republik vorherrscht: Irgendwie sind sie immer auf Tour und dabei erstaunt es fast ein wenig, dass sie letztes Jahr trotzdem ihr bereits sechstes Studioalbum veröffentlichen konnten – die vierte Platte inklusive „Live at Freak Valley“ innerhalb von nur vier Jahren! Und „Chuparosa“ (so der Titel) klingt in jeder Note nach Seattle, lenkt den verträumten Liebhaber-Blick in die 1990er zurück und fängt das Gefühl für die Musik dieser Stadt ein, denn als ausgewiesenen Musiknerds und Sammlern dieser Dekade war es den Bandmitgliedern eine Herzensangelegenheit, die Aufnahmen genau dort zu machen, wo die Wurzeln ihrer Inspiration liegen. So reiste man ins malerische Port Orchard im pazifischen Nordwesten der USA und Tony Reed, der neben seiner Tätigkeit als Musiker bei MOS GENERATOR auch schon als Produzent für unter anderem SAINT VITUS tätig war, brachte nicht nur seine Expertise ein, sondern auch seinen Freund Bob Balch von FU MANCHU als Gast mit, um den Sound zu formen und zu verfeinern.

Zwischen Grunge, Alternative, Stoner-Riffs sowie Desert- und Space-Rock-Hymnen, zwischen Fuzz und ein wenig Psychedelic haben die drei Musiker:innen ihren ganz eigenen „Desert Grunge“ kreiert. Das Ergebnis sind Songs, die auf internationalem Parkett bestehen können und rohe, gitarrengeladene Energie mit musikalischem Können verbinden, dabei aber stets gewohnt lässig rüberkommen.