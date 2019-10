Live: Detroit Cobras

Kürzlich tourten sie gemeinsam mit den „MC50“ durch die USA und veröffentlichten nach längerer Pause eine neue Single auf Third Man Records, der Plattenfirma von JACK WHITE – und jetzt kommt „Detroit’s most beloved Rock’n’Roll-Band“ tatsächlich erstmalig auch zu uns nach Stuttgart!

Vorstellen muß man die nicht groß: Als vor mittlerweile mehr als zwanzig Jahren ihr Debütalbum „Mink, Rat or Rabbit“ erschien (welches uns Lieder wie „Cha Cha Twist“, „Putty In Your Hands“ und „Midnight Blues“ brachte), fand sich die Formation um Frontfrau Rachel Nagy, Gitarristin Mary Ramirez und die (zumeist) männlich besetzte Rhythmussektion schneller an der musikalischen Spitze ihrer Heimatstadt wieder, als sie „Yeah!“ sagen konnten…

und steht seitdem für „ass-shaking Anthems“, die greasy Old-School-Rhythm’n’Blues und Motown-Soul, den Girl-Group-Sound der 1950er und 60er Jahre sowie Rock’n’Roll mit Garage- und Punk- Spirit zu vereinen wissen. Ausgeprägtes Traditionsbewusstsein sowie eine große Liebe zu den Wurzeln dieser Musik demonstriert die Band dadurch, dass bei der Songauswahl vornehmlich auf zumeist obskure Fremdkompositionen vergangener Tage gesetzt wird, die charmant aufbereitet und schwungvoll dargeboten aber zum eigenen Oeuvre werden; nicht zuletzt durch die laszive und rauchige, ziemlich einmalige Stimme ihrer Sängerin.

Support: LUCKY 13

Die Rockabilly-Band hier aus der Region präsentiert an diesem Abend ein ganz spezielles, aus Garage-Rock’n’Roll-Songs bestehendes Live-Set