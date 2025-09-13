Live! Donny Vox & The Space Brothers

Im Rahmen unseres großen Sommerfests am 13./14. September 2025 rocken Donny Vox & the Space Brothers the WALDORADO-FOREST.

Der aus Kalifornien stammende Ausnahmemusiker Donny Vox erspielte sich schon in Jugendjahren einen festen Platz in der Musikszene von L.A. In den 90ern verschlug es ihn nach good old Germany, wo er mit seiner Kombination aus brillantem Gitarrenspiel und mitreißend vielseitigem Gesang, auf Anhieb die Herzen seiner Zuhörer eroberte. Seine schier endlose Liste an Interpretationen des Rock- und Pop-Genre machten ihn in Deutschland schnell zu einer Legende.

Cogenial begleitet von seiner Band „The Space Brothers“ mit Achim Schmidt am Bass und Anselm Kirsch an den Drums brennt die Band bei jedem ihrer Konzerte ein Feuerwerk ab, als gelte es den letzten Auftritt vor dem Jüngsten Gericht zu spielen. Das Trio feiert bei seinen Auftritten den Olymp der Rockmusik zwischen den 1960ern und 1980er Jahren. Ihr Repertoire reicht von den Doors bis zu Van Halen und von James Brown bis Led Zeppelin. Dabei erinnert das Gitarrenspiel und der authentische Gesang des bescheidenen und gut gelaunten Kaliforniers stets an die besten Tage der Interpreten dieser Musik.

Donny gastiert seit 2 Jahren regelmäßg, unregelmäßig “in the Erdhaus” und bezeichnet dieses auch schon als seine “Lieblingslocation”. Sein erster Soloauftritt bei uns war auch schon an der Open Air. Dieses Jahr wird er mit den Space Brothers das Taubertäler Publikum mit den Interpretationen der Helden des Rocks begeistern.

Dazu gibt es Leckereien aus dem Smoker & Grill, Distelhäuser Biere, Becksteiner Weine und flüssige Leckereien aus der Bar

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Treffpunkt: Direkt neben der Katzenberghütte im WALDORADO, Katzenberg 2