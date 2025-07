Die Beatles Tribute Band bringt die legendären Klänge mit beeindruckender Authentizität auf die Bühne und lässt die goldene Ära des Rock ’n’ Roll wiederaufleben. Von “Twist and Shout” bis zu “Let It Be” – HELP! fängt die einzigartige Atmosphäre jedes Songs ein. Ein unvergessliches Erlebnis für Beatles-Fans und Musikliebhaber!