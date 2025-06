Live im Schloss - HeavySaurus

Nach dem großen Erfolg der Premiere 2024, heißt es nun erneut: Bühne frei für das Rabatz & Rabauken Festival mit den fröhlichen Urzeitechsen von HeavySaurus & Kool Katz!

An diesem Sonntag ertönen im Schlosshof kraftvolle Riffs, tolle Melodien und mitreißende Schlagzeugbeats, zu denen die kleinen (oder auch großen) Hörer und Hörerinnen singen und tanzen können, wie es ihnen gefällt.

Echte Rockmusik, mal wild, mal leise, mit Texten so eingängig wie charmant. „Wir freuen uns, dass wir 2025 zum zweiten Mal in dem wunderschönen Schlosshof von Bad Mergentheim für unsere kleinen und großen Fans spielen dürfen! Alle in der Band lieben Livemusik seit, nun ja, 65 Millionen Jahren. Es ist toll, wenn unsere kleinen Freunde genauso Spaß daran finden.“

Gewohnt selbstbewusst fügt der „echte“ Tyrannosaurus Rex hinzu: „Und natürlich wollen wir die Herzen eigentlich aller Metal-Fans erobern. Bei uns haben auch die Eltern, Großeltern und großen Geschwister Spaß. Begleitet werden die frechen Echsen von den Kool Katz, einer 50er Jahre Kombo fröhlicher Katzen. Natürlich gibt es auch wieder ein Rahmenprogramm für einen bunten Familientag im Schlosshof.