Nächster Act für Live im Schloss: The BossHoss - TWENTY F**KING YEARS!

Deutschlands erfolgreichste Country-Rocker feiern 20. Jubiläum mit fulminantem Open-Air in Bad Mergentheim!

The BossHoss – das sind 20 Jahre Abriss-Rock im Country-Style. Der beste Grund für die Hauptstadt-Cowboys, um ab Sommer 2024 für eine Jubiläumstour aufzusatteln und quer durch Deutschland und die Schweiz zu rocken!

2004 wurde der erste Major-Deal unterzeichnet, der den Grundstein für die erfolgreiche Karriere der Country-Rocker legte. The BossHoss gehören seitdem zu den bekanntesten Rock-Bands Deutschlands. Schweißtreibender Country-Rock in voller Lautstärke, die Großstadtcowboys in voller Montur auf der Bühne, eine fette Licht- und Bühnenshow gebündelt mit ihrem unverkennbaren Sound-Mix aus Country, Rock, Rockabilly, Neonblues und Pop-Appeal: The BossHoss auf Tour sind einfach einzigartig – seit „TWENTY F**KING YEARS!“.