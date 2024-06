Live im Schloss - Wincent Weiss

2024 kommt der sympathische Künstler und Publikumsliebling mit seinen Hit-Giganten „Feuerwerk“, „An Wunder“ und „Musik sein“ sowie dem Besten aus vier Alben nach Bad Mergentheim.

Ob als Mitglied der Jury in „The Voice Kids“ oder als Co-Moderator beim Eurovision Songcontest, wo der sympathische Schleswig-Holsteiner in Erscheinung tritt, avanciert er zum unangefochtenen Publikumsliebling. Live zieht der Vollblutmusiker das Publikum innerhalb von wenigen Minuten in seinen Bann und erzeugt – immer nah am Publikum - eine ganz besondere, intensive Atmosphäre! Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz. Bereits hunderttausende Fans konnte er auf seinen Tourneen begeistern und die Nachfrage reißt nicht ab!

Seine „Sommertour 2024“ führt Wincent Weiss nun auch in den Schlosshof von Bad Mergentheim.