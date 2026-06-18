Live-Jazz Konzert - ensemble meandro

„Der Tango ist ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann.“, so charakterisierte der argentinische Tangokomponist Enriqure Santos Discépolo den Tango.

Im Mittelpunkt des Tanzes stehen zwei Menschen, die miteinander in Beziehung stehen. Im Tango finden sich alle Ausdrücke menschlicher Leidenschaft. Es ist ein Symbol für die Empfindsamkeit des Menschen.

Seit 2003 steht der argentinische Tango im Mittelpunkt des exzellenten kammermusikalischen Zusammenspiels der vier Musiker. Immer wieder entstehen Produktionen, die neue Bezüge zwischen den musikalischen Welten schaffen. So schlagen sie mit den „Acht Jahreszeiten“ von Vivaldi und Piazzolla nicht nur eine Brücke zur barocken, sondern auch zur geistlichen Musik, wie in der Zusammenarbeit mit einer Gregorianik-Schola im Programm „Mein ganzes Glück bist du allein“. Auch in einem Dokumentarfilm ist das Ensemble zu hören.