Live-Jazz Konzert - Fridge People

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Komma Esslingen Maille 5, 73728 Esslingen am Neckar

Auch wenn die instrumentalen Zuständigkeiten klar verteilt sind, geht es bei FRIDGE PEOPLE immer um den gemeinsamen, kollektiven Sound, der wiederum so kompakt ist, dass sich das Einzelne in einem unteilbaren Ganzen auflöst.

Mit viel Raum für Entfaltung und großem Vertrauen lassen die Jazzer sich auf die Ideen der anderen ein und überraschen sich immer wieder neu. Im Ergebnis entsteht meist ein Spannungsbogen zwischen energiegeladen und entspannten Momenten im Rahmen melodischer Eigenkompositionen.

Auf der Bühne entfacht FRIDGE PEOPLE ein musikalisches Feuerwerk mit treibenden Beats, expressiven Klangwelten und coolen Improvisationen dessen starke Energie und Leidenschaft kein Bein ruhig und keinen Kopf kühl lässt. Sei dabei!

Info

Komma Esslingen
Komma Esslingen Maille 5, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
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