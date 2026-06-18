Live-Jazz Konzert - Kick The Dog Swing Combo

KICK-THE-DOG-Swing-Combo bringt frischen Wind in die Welt des klassischen Swing.

Und das mit einer ebenso außergewöhnlichen wie mitreißenden Besetzung: Geige, Sousaphon, Bariton- und Sopransaxophon, Trompete, Gitarre, Piano und Schlagzeug verschmelzen zu einem Sound, der direkt in die goldene Ära der Tanzpaläste entführt und den gepflegt hitzigen Old-School-Swing der späten 20er, 30er und 40er Jahre wiederaufleben lässt.

Flying Feet, geschmeidige Spins und wirbelnde Turns, rasante Lindy-Hop-Kicks, elegante Charleston Moves, energiegeladener Shag oder geschmeidiger Balboa - die Musiker haben die unendlichen Weiten der Jazzarchive durchforstet, sämtliche Tanzschritte von Frankie Manning und George Snowden geprobt und auf zahlreichen Sessions an ihrem Sound gefeilt. Temporeich und hingebungsvoll feiern die Musiker der KICK-THE-DOG-Swing-Combo neben großen Hits von Louis Armstrong, Count Basie und vielen anderen Jazzgrößen auch rare Swingperlen, die so manchen Genreexperten wohlwollend aufhorchen und mitwippen lässt.

Die KICK-THE-DOG-Swing-Combo ist frisch und heiß; freut Euch auf eine hinreißend leidenschaftliche und schweißtreibende Tanznacht.