LIVE-KARAOKE mit Acoustic Storm

Im Jahr 2011 brachten Jürgen Sturm und Mary Jane von der Band ACOUSTIC STORM das Konzept der „Live Karaoke“ aus LA mit nach Tübingen. In einer Bar am Sunset Strip sahen sie, wie Gäste aus dem Publikum mit Mikrofon in der Hand Songs einer Beatles – Coverband sangen, und daraus entwickelten sie in Tübingen ihr Format „Open Mic – WIR spielen – DU singst“, das es mittlerweile seit 13 Jahren gibt. Die Veranstaltung erreichte im Jahr vor Corona einen Höhepunkt, als ein Kamerateam aus München extra nach Tübingen kam, um eine Live – DVD zu produzieren, danach kündigte sich sogar noch ein TV‐Team vom SWR an, das einen kompletten Abend von „Open Mic“ – damals noch im Tübinger „Picco“ — filmte und einen Beitrag in der Landesschau sendete.

Bei der verrückten Live‐Karaoke “Open Mic — WIR spielen — DU singst” — dem “ungehemmten, ungezwungenen und durchgeknallten freien Singen” — mit der Band Acoustic Storm treten die Gäste aus dem Publikum ans Mikrofon und singen ihre Lieblingssongs — unterstützt von der Live Band und natürlich dem gesamten Publikums — Chor!

Die Band bringt dabei ca. 80 Songs — alles Rock — Klassiker aus dem angelsächsischen / amerikanischen, mittlerweile aber auch italienischen, französischen und deutschen Raum — zur Auswahl mit, aus denen mutige Sänger und Sängerinnen ihre Lieblingssongs aussuchen und singen.

Dabei unterstützt die Band jeden Sänger / jede Sängerin durch “Background –„Oooohs” und “Aaaahhs” und hilft, falls mal jemand “schwächeln” oder aus der Spur singen sollte, wobei das Publikum sowieso jede/n lautstark unterstützt, der / die am Mikro steht. Jede/r Mutige bekommt natürlich den Songtext in Schriftgröße 18 in die Handt, damit auch echt nichts schief geht, und der rauschende Beifall des Publikums ist jedem/r Sänger/in sowieso garantiert, denn es geht hier keineswegs um „Perfektion“, sondern um Spaß und Freude am Singen und Spielen – mit Band und Publikum.