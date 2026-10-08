LIVE-KONZERT im Heilbad Hoheneck

Am 28. November 2026 wird unsere Schwimmhalle zu einer ganz besonderen Konzertkulisse.

Und das Beste: Sie erleben das Konzert mitten im Wasser!

Ein Abend, den Sie nicht nur hören, sondern erleben werden!

Stellen Sie sich vor: Sie treiben entspannt im warmen Wasser, umgeben von einem faszinierenden Lichtermeer, während live vor Ihnen Musik erklingt.

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Live-Konzert mit einer kleinen, feinen Band, die die größten Hits legendärer Musikikonen neu interpretiert.

Von ABBA über Queen und Bon Jovi bis hin zu Michael Jackson – freuen Sie sich auf zwei Stunden voller bekannter Melodien, großer Gefühle und besonderer Momente.

Mit viel Leidenschaft, Spielfreude und einem ganz eigenen Sound sorgt die Band für abwechslungsreiche Unterhaltung und lässt bekannte Klassiker in neuem Glanz erstrahlen. Freuen Sie sich auf einen musikalischen Abend voller Energie, Emotionen und überraschender Interpretationen.