Live-Konzert: "Weltklassik am Klavier Chopin und der Traum vom Regen - Paganini und die Hexenvariationen!"

Herzliche Einladung zu einem weiteren bemerkenswerten Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit dem jungen, ausdrucksstarken Pianisten Kaan Baysal am Sonntag, dem 04.06.2023, um 17 Uhr, im Bad Rappenauer Wasserschloss.

Kaan Baysal stellt uns sein Programm „Chopin und der Traum vom Regen - Paganini und die Hexenvariationen !“ mit Werken von Rachmaninow, Chopin, Ravel, Liszt und Brahms vor.

Kaan Baysal, geboren 2003, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. 2014, als elf-Jähriger, wurde er als Solist des Istanbuler Musikfestivals für die Aufführung von Haydns Konzert in D-Dur ausgewählt. 2014, nach seinem gemeinsamen Auftritt mit Lang Lang, wurde er von Lang Lang persönlich ausgewählt, um am Allianz Junior Music Camp in Barcelona teilzunehmen.

Kaan Baysal konzertierte als Solist in Orchesterkonzerten unter der Leitung von Howard Griffiths, Jos Zegers, Sascha Goetzel u.a. Er gab zahlreiche Recitals u.a. im "Kissinger Sommer". 2017 wurde ihm die Auszeichnung „Junger Musiker des Jahres“ bei den Donizetti Classical Music Awards zuteil. Im gleichen Jahr gewann er den 1. Platz beim César-Franck-Wettbewerb, 2018 den 1. Platz beim Pietro-Argento-Wettbewerb, 2019 die Goldmedaille beim 1. Internationalen Musikwettbewerb und den 2. Platz beim International Lang Lang Grand Canal-Competition. Er gewann den Mozart-Solistenpreis in der Mozart-Gala im November 2019. Baysal studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim und ist ein Student von Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy.

Zur Musik:

Rachmaninow nimmt bedeutende Änderungen in der revidierten Version seiner Sonate vor, die das Stück einfacher machen. Einige Kritiker bevorzugen die ursprüngliche Version. Liszt sagte, es seien poetische Präludien Chopins, analog denen eines großen zeitgenössischen Dichters, der die Seele in goldenen Träumen wiegt. Der Name "Regentropfen" vom fünfzehnten Präludium wurde aufgrund des Traums Chopins vom Regen geprägt, der durch das sich wiederholende As im ganzen Stück zum Ausdruck kommt. Ravel sagte: „Gaspard war ein Teufelskerl, aber das ist nur logisch, da er der Autor der Gedichte war." Die Geschichte des Werks beruht auf einem dämonischen, mysteriösen Mann. Clara Schumann nannte die Variationen über die Etüde von Paganini aufgrund der emotionalen Tiefe und der körperlichen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, "Hexenvariationen".

Freuen Sie sich auf ein wunderbares Klavierkonzert im Wasserschloss!

Tickets können Sie direkt bei Weltklassik am Klavier unter E-Mail: info@weltklassik.de, Telefon: +49 151 125 855 27 oder telefonisch über das Kulturamt Bad Rappenau, Telefon: 07264/922 161 oder Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Hotline am Veranstaltungstag: 07264/922 161