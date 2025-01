Weltklassik am Klavier - "Transzendentale Etüden und Don Juan - Mozart trifft Liszt!"

Am Sonntag, 2. Februar 2025 um 17.00 Uhr findet ein weiteres herausragendes Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ mit dem jungen, hochtalentierten Pianisten Kaan Baysal im Bad Rappenauer Wasserschloss statt.

Er präsentiert sein Programm „Transzendentale Etüden und Don Juan - Mozart trifft Liszt!“

Kaan Baysal, geboren 2003, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. 2014, als Elfjähriger, wurde er als Solist des Istanbuler Musikfestivals für die Aufführung von Haydns Konzert in D-Dur ausgewählt. 2014, nach seinem gemeinsamen Auftritt mit Lang Lang, wurde er von Lang Lang persönlich ausgewählt, um am Allianz Junior Music Camp in Barcelona teilzunehmen. Kaan Baysal konzertierte als Solist in Orchesterkonzerten unter der Leitung von Howard Griffiths, Jos Zegers, Sascha Goetzel u.a. Er gab zahlreiche Recitals u.a. im "Kissinger Sommer". 2017 wurde ihm die Auszeichnung „Junger Musiker des Jahres“ bei den Donizetti Classical Music Awards zuteil. Im gleichen Jahr gewann er den 1. Platz beim César-Franck-Wettbewerb, 2018 den 1. Platz beim Pietro-Argento-Wettbewerb, 2019 die Goldmedaille beim 1. Internationalen Musikwettbewerb und den 2. Platz beim International Lang Lang Grand Canal-Competition. Er gewann den Mozart-Solistenpreis in der Mozart-Gala im November 2019. Kaan Baysal studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim und ist ein Student von Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy.

Zur Musik:

Mozart's Sonate K. 576 ist seine letzte Klaviersonate, komponiert im Jahr 1789. Sie zeichnet sich durch Eleganz und Ausdruck aus, mit klaren melodischen Linien und raffinierten harmonischen Wendungen. Liszt's "Réminiscences de Don Juan" ist eine virtuose Klavierbearbeitung von Mozarts Oper "Don Giovanni". Liszt fängt die Dramatik und Leidenschaft der Oper ein, indem er geschickt Themen integriert und das Stück mit brillanten Klaviertechniken bereichert.

Die transzendentalen Etüden von Liszt sind eine Sammlung technisch anspruchsvoller Etüden, komponiert, um die pianistischen Fähigkeiten herauszufordern. Jede Etüde präsentiert eine einzigartige technische Herausforderung und gleichzeitig kunstvollen Ausdruck, was Liszts innovative Herangehensweise an die Klaviermusik zeigt.