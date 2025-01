Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf Abschiedstournee

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag, den 7. Februar 2025 macht Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle im Rahmen ihrer Abschiedstournee Halt im Kurhaus Bad Rappenau.

Seit unglaublichen 32 Jahren begeistern sie mit ihrer „skrupellosen Hausmusik“ und haben sich in dieser Zeit einen legendären Ruf erarbeitet. Nun steht das große Finale bevor.

In über 3.616 Konzerten hat die Kapelle sich die nötigen Qualitäten angeeignet, um den Olymp der Musik zu erreichen. Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer und haben währenddessen unzählige Hindernisse aus dem Weg geräumt. Ihre Reise führte sie über rund 676.329 Kilometer geteerte Straßen und Schotterpisten, immer begleitet von ihrem unermüdlichen Einsatz und der Leidenschaft für ihre Musik. Vor Ort verspeisten sie gefühlte 23.528 Wurst- und Käsebrote, um gestärkt auf die Bühne zu treten und ihre unzähligen Instrumente meisterhaft zu bedienen sowie ihre engelsgleichen Stimmen erklingen zu lassen.

Jetzt sind sie bereit für das große Finale. Im Gepäck haben sie ihre neue CD und ein Liederbuch, die sie auf ihrer letzten Tournee präsentieren werden. Noch einmal besuchen sie ihre treuesten Fans und lassen ihre alten Wirkungsstätten wieder aufleben – mit ungebremster Spielfreude und einer Träne im Knopfloch, wie es sich für einen Abschied gehört.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen. Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle freut sich mächtig auf alle Konzertbesucher und darauf, gemeinsam das große Finale zu feiern.