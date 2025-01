Licht aus dem Orient - Vertrau auf Gott, aber binde dein Kamel an - Orientalische Erzählungen mit dem WORTKINO THEATER

Das Kulturamt und das „Theater auf Bestellung“ laden zu einer ganz besonderen szenischen Aufführung mit Klängen und Bildern „LICHT AUS DEM ORIENT - Vertrau auf Gott, aber binde dein Kamel an“ ein, die am 20. Februar 2025 im Wasserschloss Bad Rappenau.

Orient und Okzident sind eng miteinander verbunden. Der Schauspieler, Texter und Moderator Norbert Eilts reiste 2019 an einen Ort, wo sich jüdische, christliche und islamische Kulturgeschichte berühren – auf die Sinaihalbinsel. Dort erkundete er mit Beduinen vom Stamme der Tarabin, die er als junger Mann vor über dreißig Jahren kennenlernen durfte, auf Kamelen die Wüste und lauschte ihren Varianten des orientalischen Erzählens. Ihre Geschichten schildern das Leben aus einer anderen Perspektive. Ergänzt werden diese ausgewählten Geschichten mit Klängen und Bildern von Claudia Lahr und Zwischentexten von Norbert Eilts.

Wussten Sie, dass der Begriff Orient abgeleitet ist aus dem lateinischen sol oriens, dem Ort der aufgehenden Sonne, den Martin Luther Morgenland nannte? Alles, was östlich von Rom lag, war für die Römer Orient. Westlich von Rom lag der Okzident, abgeleitet vom lateinischen sol occidens „untergehende Sonne“, von Luther Abendland genannt. Geographische Karten sind heute nach Norden ausgerichtet. Erkennbar ist die Ausrichtung an einem Nordpfeil oder einer Kompassrose. Das war nicht immer so. Bis ins 15. Jahrhundert zeigten christliche Weltkarten den Osten oben. Dort lag die heilige Stadt Jerusalem. Aus dieser Zeit stammt der Begriff „orientieren“, was wörtlich übersetzt „nach Osten ausrichten“ bedeutet. Orientieren hieß, die Landkarte so zu drehen, dass der Osten oben ist. Vor Beginn der frühen Neuzeit lagen die herausragenden Geisteszentren der Welt, die Oxfords und Cambridges, die Harvards und Yales, jahrhundertelang weder in Europa noch im weiteren Westen, sondern in Bagdad und Balch, Buchara und Samarkand.

Der Orient war im Europa des 18. und 19. Jahrhundert eine Traumwelt, die Dichter, Maler und Komponisten inspirierte. Goethes West-östlicher Divan, Mozarts Entführung aus dem Serail, Hesses Morgenlandfahrt, Karl Mays Orientphantasien, Haremsszenen von Delacroix, orientalisierende Architektur, Kaffeehäuser im maurischen Stil mit Kuppeln und Rundbögen prägten das Orientbild.

Lassen Sie sich von Bildern, Klängen und Geschichten entführen in eine uns weitgehend unbekannte, fremde Welt.