Live-Krimi beim Dinner: Mord in der Abtei Benefizius

Wenn Sie bei knisternder Atmosphäre zwielichtige Gestalten mit Pistolen beobachten, neben Ihnen jemand tot umfällt und Sie dabei ein köstliches Dinner genießen, spätestens dann wissen Sie, das ist Dine & Crime, ein aufregender Live-Krimi beim Dinner.

Allerdings sind Verbrecher und Leichnam lediglich gespielte Figuren und Dine & Crime eine Theaterproduktion, die kriminalistische Dinner-Shows bietet. Da die aufregenden Live-Krimis inmitten des Saales und damit auch mitten unter den Gästen spielen, werden diese direkt in das Stück mit einbezogen. Mit gutem Essen und spannender Unterhaltung ist einen erlebnisreicher Abend garantiert.

Auf alle Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln und dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner zu genießen, wartet im historischen Ambiente der Burg Wertheim die Gelegenheit, einen genussvollen und spannenden Abend zu erleben.