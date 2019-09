Live Krimi beim Dinner

Ein düsteres Geheimnis aus dem 16. Jahrhundert liegt auch heute noch wie ein Schatten über der trügerischen Behaglichkeit von Ponte dell'Olio in der Emilia Romagna. Illustre Dorfbewohner und 2 schillernde Figuren aus Neapel geraten in Streit. Wieder erschüttert ein Mord die Gemeinde. Die rasante Krimikomödie spielt in einem italienischen Pfarrhaus. Auch in diesem Stück erzeugen wir mit unserer hochwertigen Technik die entsprechende Atmosphäre. In dieser witzigen Krimi-Komödie in einem norditalienischen Dorf fehlt natürlich auch nicht der italienische Priester (Don Carmelo), dessen Gegenspieler (Paolo Rossi) sowie die Mafia und Camorra. Der smarte Commissario Bruno Brugnaletti muss den Fall lösen. Dine & Crime - eine Kombination aus großartiger Schauspieler-Besetzung und aufwändiger Licht- und Tontechnik kombiniert mit kulinarischen Genüssen. Wer es schaurig liebt und auf Mördersuche gehen will, der ist bei Dine & Crime genau richtig.