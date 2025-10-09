Live Leadership - authentischen Kommunikation und Führung mit Pferden erleben

Authentische Führung mit ganz besonderen Pferden als Co-Trainer erleben? Unser equi-com® Führungskräftetraining macht es möglich:

Ohne unangenehme Rollenspiele erfahren Sie in diesem Leadership Seminar, wie elementar Ihre innere Haltung und die eigene Vorbildfunktion für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Sie lernen vier verschiedene Mitarbeitertypen kennen und wie sie diesen in verschiedenen Situationen am besten begegnen.

Pferde sind perfekte Spiegel des eigenen Verhaltens. Sie trainieren deshalb in diesem Workshop mit den Vierbeinern als Medium, um Ihre Körpersprache und nonverbale Kommunikation verbessern. Körpersprache und Stimme bestimmt zu 90% eine unmissverständliche Kommunikation und damit auch gute Führung. Sie zu trainieren lohnt sich!