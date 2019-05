Live - Money for Rope

Melbourne five-piece surf/soul/rock/garage band MONEY FOR ROPE. A MONEY FOR ROPE live performance is an all-encompassing, vibrant, energetic & sexy experience, it’s truly amazing.

You’ll find it very hard to stand still with guitar licks flying, bass lines rumbling, keyboards groovin’ and double drummers blowing your mind.Alles, was Money For Rope tun, wird von einer “Warum nicht?”-Haltung getragen. Einschließlich einer Mini-Tour durch Indien, in der McKenzie nach einem Motorradunfall die verbleibenden Konzerte in bester Rock’n Roll Manier im Rollstuhl spielt. “Picture Us” vermittelt dieses Gefühl so, wie es nur eine der am härtesten arbeitenden und charismatischsten Bands Australiens kann.Habt Spass daran !

