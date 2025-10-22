Live Music Box mit Acoustic Storm

„Auf Zuruf Live – Musik aus der Musicbox. Jürgen Sturm und Mary Jane stellen im Ammertal ihr eigenes Kulturprogramm auf die Beine“.

Wie kam es dazu? Im Jahr 2011 brachten Jürgen Sturm und Mary Jane von der Band ACOUSTIC STORM das Konzept der „Live Music Box“ aus San Francisco mit nach Tübingen. In einer Musik Bar sahen sie, wie Gäste aus dem Publikum sich von der Band – einem Akustik-Duo - ihren Lieblingssong wünschen konnten, indem sie einen Dollar in den Hut der Band warfen, vorausgesetzt, der Song war Teil des dicken Musikordners des Gitarristen.

Die beiden Ammerbucher Musiker entwickelten daraus ihr eigenes Format der „Live Music Box“, das sie seither regelmäßig in der Region als Teil ihres „Storm Legends“ – Programms auf die Bühne bringen. Die Band bringt dabei ca. 150 Songs mit – alles Rock-Klassiker und Hits der Musikgeschichte - aus denen die Gäste im Publikum sich ihre ausgewählten Lieblingssongs von der „Music Box Acoustic Storm“ wünschen dürfen, indem sie einfach den Titel „ihres“ Songs auf einen kleinen Zettel schreiben und diesen in einen Hut werfen, aus welchem die Band dann wiederum nach dem Zufallsprinzip „die Songs zieht“. Die Erfahrung dieser interaktiven Musikveranstaltung zwischen Publikum und Band hat seit über 10 Jahren gezeigt: es macht einfach tierisch Spaß!