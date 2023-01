Live Musik im Bistro mit Musikerinnen und Musikern aus allen Himmelsrichtungen und aller Musikstile. Ab jetzt wieder im gemütlichen Scheunenraum, historische Bausubstanz und moderne Architektur verbinden sich zu einem einzigartigen Ambiente. Das Bistro öffnet von 18:30h-22h; Hutgage für die Musiker*innen

Ein Blick auf unsere Homepage: www.zamma-geradstetten.de für ausführliche Beschreibungen.

09.02.2023: 19:00 – 22:00 Uhr: Bistro mit Live Musik: September | Deutschland | latin flavoured musicSeit mehr als vier Jahrzehnten entwickeln die fünf Vollblutmusiker aus Jazz, Rock, afro-kubanischen und brasilianischen Elementen einen ganz eigenen Klangkosmos, vorgetragen mit Spielwitz, Spontaneität und musikalischem Austausch untereinander und mit dem Publikum. Das schwäbische Quintett stellte mit „Neuland“ gerade seinen neunten Tonträger vor. Mit Andreas Pastorek dem Dom Um Romao-Schüler zählen September einen Weather Report-Erben seit 1982 zu den ihren. Der auch als „Percussion-Paganini“ bekannte Andreas hat bereits mit Weltstars wie Roger Chapman, Billy Cobham und Carlos Santana gearbeitet und personifiziert Septembers spezifische Mischung aus Jazz, Rock und Latin. Mit ihm sorgen Horst Künzl alias„Mr. Groove“ am Drumset und der virtuose, an E- und Kontrabass stets präzise Ulrich „Ulli“ Eckardt für die charakteristische, ausdifferenzierte Rhythmik. Septembers latin flavoured music wird abgerundet durch Andreas Spätgens geschmackvolle Keyboard-Klänge, die starken Motive seiner Kompositionen und den warmen Ton von Andreas Mürdters Saxofon.

16.02.2023: 19:00 – 22:00 Uhr: Bistro mit Live Musik: Linebug | Dänemark | cinématisches Konzert mit projizierten Zeichnungen und Animation

Eine dänische audiovisuelle Zusammenarbeit zwischen der Songwriterin Line Bøgh und dem Maler und Digitalkünstler Christian Gundtoft. Seit 2017 arbeiten die beiden mit einem originellen Live-Konzept, in dem Zeichnungen und Animationen eng mit den Liedern verbunden auf die Bühne projiziert werden. Alles ist handgefertigt und vor Ort geschaffen. Die Geschichten der Songs werden zeitgleich durch die Visualisierungen erzählt.

Line Bøgh ist eine dänische Songwriterin mit einer klaren, geheimnisvollen und unverwechselbaren Stimme, die einen an den Wald an einem Wintertag denken lässt. Sie veröffentlichte 3 Alben unter ihrem eigenen Namen – zuletzt das Album „Constellation Machine“, geschrieben mit dem Komponisten Damian Marhulets. Line liebt es, verschiedene Musikgenres zu kombinieren und hat mit verschiedenen Komponisten zusammengearbeitet, wie zuletzt mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg.Christian Gundtoft ist bildender Künstler, der sowohl mit dem Analogen als auch mit dem Digitalen arbeitet. Sein Frame-by-Frame-Animationsstil, kombiniert mit seiner Liebe zu den Musikvideos der 80er und 90er Jahre, verleiht seinen visuellen Inhalten ein leichtes Old-School-Feeling – aber wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie ein großes Interesse an neuen Ideen und dem Zeitgeist der Welt erkennen.

23.02.2023: 19:00 – 22:00 Uhr: Bistro mit Live Musik: Sophie Chassée | singer songwriterin & fingerpicking guitar | Deutschland

Ihre englischen Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe, die großen Veränderungen im Lauf des Lebens, Freundschaften und die alltäglichen Gedanken über sich selbst, mit denen sich jeder identifizieren kann.

2021 veröffentlichte Sie ihr 4.Solo Album „Lesson Learned“ und macht damit in der Gitarrenszene erneut auf sich aufmerksam und steht mittlerweile mit weltbekannten Gitarristen auf der Bühne. Aber nicht nur als Gitarristin ist Sophie auf den Bühnen unterwegs sondern auch als Bassistin. Ihr Hauptfach an der Hochschule für Musik in Osnabrück war Pop E-Bass: 2021 wurde sie live Bassistin bei Alli Neuman (im Juli dieses Jahres als Vorgruppe von Coldplay in Frankfurt) und bei Rea Garvey. Mittlerweile steht sie mit weltbekannten Gitarristen wie z.B. Jon Gomm, Joscho Stephan, Francesco Buzzurro, André Krengel oder Michael Fix auf der Bühne.

Große Veränderungen kamen im Jahr 2022: das Engagement als Live Bassistin bei der bekannten deutschen Band Annenmaykantereit füllte Ihren Kalender ruck zuck und seitdem spielt sie auf den großen Festivals u.a. im Juni bei Kesselfestival in Stuttgart, in München auf dem Superbloom, beim Lollapalooza in Berlin und der Höhepunkt zum Jahresende, da füllen sie gleich zweimal die Lanxess Arena in Köln.

Trotz einem vollen Tourkalender verfolgt Sie mit Ihren Solo Auftritte weiterhin Ihre Liebe zum Gitarrenspiel. Ihre unvergleichbare Kombination als Gitarrenvirtuosin und begnadete Singer-Songwriterin sorgt regelmäßig für weit offenstehende Münder im Publikum. Sie überzeugt mit einem virtuos filigranen Gitarrenspiel des Modern Fingerstyle à la Andy McKee oder Ben Howard und mit ihrer einzigartigen, sanften Stimme – „Wow“ Effekt und Gänsehaut garantiert. Man ist sich einig – Sophies Konzerte sind einmalig und lassen niemanden unberührt! Dieses Jahr bringt sie Verstärkung mit und wird von Torsten Reinbott an den Percussions begleitet.