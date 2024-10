Achtung Spitfire Schnell Schnell // Wearmarks // Okapi

Achtung Spitfire Schnell Schnell sind wieder da!

Nach der Pause, in der sie ihr Debut-Album fertiggestellt und veröffentlicht haben, sind sie jetzt wieder auf der Bühne mit allem, was sie seit 20 Jahren auszeichnet.

Wilder Orgel-Beat am Anschlag, überdrehter Sixties-Soul , schnörkelloser Garagen-Punk, ungehobelter Rock'n´Roll mit Sprenklern von Indie. Live voller Einsatz bis zur Atemnot und das alles so tanzbar, dass garantiert kein Bein still und kein Shirt trocken bleibt.

Wearmarks - das steht für Gebrauchsspuren. Für Ecken und Kanten. Nichts sauberes oder glattgebügeltes. Die vier Protagonisten, die auch schon ordentlich Gebrauchsspuren aufweisen, agieren aus einem ungewöhnlichen Kuhkaff in Süddeutschland, in dem die Lichter der Großstadt nicht einmal leuchten, wenn die Kühlschranktür aufgeht. Und genau hier, in der manifesten Einsamkeit, ragt aus einer kleinen Lichtung inmitten des Waldes eine altes Häuschen, die für die Jungs als sprichwörtliche Songschmiede fungiert. Hier wird das Eisen zu knackigem Rock ́n ́Roll geschmiedet. Rock ́n ́Roll mit einem vergangenheitsliebenden aber zukunftsträchtigen 70 ́s Anstrich. Shreddiger Sound, hier und da auch durchaus emotional gewürzt mit einer Prise Melancholie. Rohe, altehrwürdige Klänge ohne Kompromisse! Keine Liebeleien mit beschwichtigenden Liedzeilen! Power to the Bauer! Frei nach diesem Motto und ganz nach der Manier einiger alter Bekannter, rocken sich die Wearmarks durch die Clubs, bis die Röhren voller Inbrunst glühen und der Schweiß von der Decke tropft.

Die Indie-Band OKAPI besteht aus Anna-Sophie Bergmann (Klavier, Gesang) und Leif Jäschke (Schlagzeug), die mit einem deutsch- und englischsprachigen Set durch eine Mischung aus nachdenklichen und tanzbaren Songs ein Konzerterlebnis für Fans aller Musikstile schaffen.