LIVE-Musik im Einstein - Rock-Party vom Feinsten mit Nevermind und Sweet Leaf

Die 90er-Grunge-Alternative-Rock-Live-Party

Grunge, Alternativ, Rock der Neunziger und mehr….

Anfang der 90er Jahre entstand im Westen der USA ein neuer Sound.

Bands wie Pearl Jam, Soundgarden und Nirvana prägten den Grunge.

Daraus entwickelten sich Stilrichtungen wie Alternative, Post Grunge und Nu Metal.

Beeinflusst von dieser Ära geht die Coverband „Nevermind“ an den Start.

Also, holt eure Flanellhemden aus dem Altkleidersack und ab geht die Rockparty.

Wann: Samstag 16.03.2024 Ab : 21.00 Uhr Wo : Einstein, Heilbronn, Böckinger-Wasen Weg 100

Hier ein Auszug der Setlist:

Alive (Pearl Jam)

Ashes to Ashes (Faith no more)

Otherside (Red Hot Chili Peppers)

Smells like teen spirit (Nirvana)

Outside (Staind)

u.v.m.