Juke Box Abend im Bistro [zamma] mit BottomUp

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr, Eintritt frei, der Hut geht rum.

Auch dieses Jahr habt ihr liebes Publikum wieder die Möglichkeit, euch mit BottomUp die Musik zu wünschen, die ihr gerne hören möchte! Von A wie ABBA über Adele, Beatles, Herbert Grönemeyer, Carol King, Shakira, Ray Charles, Joss Stone und Queen bis Z wie ZAZ. Stimmt euch mit unseren Cocktails oder dem legendären Sommerschorle und den feinen hausgemachten „zappas“ in unserem chilligen Hof in den Abend ein und schmökert schon mal in der Setlist was ihr euch später dann wünschen wollt.

Maike Roth am Gesang wird von Herbert Schläfer am Piano begleitet. Gemeinsam machen die beiden Remstäler schon seit über 9 Jahren Musik. Die Setliste wurde länger und länger – und die Auswahl der Songs für die Konzerte somit immer schwieriger .

So wurde die Idee eines Jukebox-Konzerts geboren. Seid mit uns dabei, wenn BottomUp uns auf eine Reise durch verschiedene Musikzeitalter und -genres mit nimmt.