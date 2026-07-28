Live Musik mit Florian & Benjamin Gallant

Zwei Brüder, eine Leidenschaft: Florian & Benjamin Gallant begeistern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Gefühl, Energie und ehrlicher Musik.

Mit ausdrucksstarken Stimmen, harmonischem Zusammenspiel und Songs, die direkt ins Herz gehen, schaffen sie eine Atmosphäre voller Emotion und Gänsehaut.

Flo wurde durch The Voice of Germany 2021 bekannt – dort schaffte er es bis ins Finale.

Gemeinsam mit seinem Bruder Ben steht er für authentische Live-Momente, die man spürt und nicht vergisst. Mehr als Musik – ein echtes Gefühl.