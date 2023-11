Live Musik im Old Smuggler, Sulzdorf mit Westerland

Das „Old Smuggler“, Sulzdorf läd zur live Musik am 18.11. mit Westerland ein

Die Wurzeln des Old Smugglers Blended Scotch Whiskey reichen zurück bis ins Jahr 1835 – so lange gibt es das Old Smuggler in Sulzdorf noch nicht, aber immerhin bereits seit über 40 Jahren ist das Old Smuggler als Diskothek und Veranstaltungsort für Live-Events bekannt.

1979 gegründet von Bernd Förderer und bis 1990 auch von im selbst betrieben, war das Old Smuggler auch überregional bekannt und sehr beliebt. Später wurde das Old Smuggler verpachtet. Seit einiger Zeit betreibt nun wieder die Fam. Förderer selbst das Old Smuggler sowie die daneben befindliche Kegelbahn.

Nach dem Motto „back to the roots” findet nun wieder regelmäßig Disko-Betrieb statt und auch immer mehr live Events locken das Publikum zahlreich in den Old Smuggler.

Am Samstag 18.11. gibt es im Old Smuggler live Musik mit der Crailsheimer Band „Westerland“ – die Deutsch Rock / Pop zum Tanzen, zuhören und natürlich zum Feiern und Party machen spielen.

Musik von Lindenberg, Grönemeyer, Westernhagen, Nena, Spider Murphey, SDP und natürlich den Ärzten, Toten Hosen und vieles mehr garantiert einen unvergesslichen Abend im Old Smuggler. Die 5 Musiker von Westerland haben Spass an der handgemachten live Musik und das steckt auch das Publikum an.

Deshalb: Veranstaltungs-Tipp für den 18.11. – Old Smuggler, ab 20.00 Uhr geöffnet, ab ca. 21.30 Uhr live Musik mit Westerland.