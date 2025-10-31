Live-Musik-Show der 50er & 60er Jahre "Schön war die Zeit" mit Conny & die Sonntagsfahrer

Landgasthof am Forst Feuchtwangen Wehlmäusel 7, 91555 Feuchtwangen

Petticoat, Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß und Italien als liebstes Urlaubsziel.

Das war die Zeit des Wirtschaftswunders! Im Radio hörte man die deutschen Schlagerstars wie Peter Alexander, Freddy Quinn, Conny Froboess, Peter Kraus und viele mehr. Conny & die Sonntagsfahrer entführen ihre Zuschauer zurück in diese Zeit. Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die 4 Musiker die wunderbare Musik dieser großen Künstler wieder aufleben und bitten dabei auch zum Tanz. Spannende und witzige Zwischenmoderationen runden einen Auftritt von Conny & die Sonntagsfahrer zu einem unvergesslichen Abend für ihre Gäste ab. Stilecht - handgemacht - unvergesslich!

