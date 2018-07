Live Musik & Talk mit Annalisse Walker Trio

× Erweitern Annalisse Walker Trio

EddieS Music Lounge gibt es zwei Mal im Monat sonntags von 19:00 – 21:00 Uhr im Restaurant des Palatin! Bei gutem Wetter verlagern wir die Music Lounge auf unsere schöne Außenterasse.

Analisse Walker – The Voice Australia – Der australische Star lebt derzeit in Heidelberg.In Australien längst ein Star, bekannt aus The Voice of Australia.

Eine Stimme, die Soul und Folkrolk vereint!!!1999/2004 war sie in ihrer Jugend in West- und Südaustralien bei verschiedenen Kirchen- und Gospel-Produktionen tätig und studierte Gesang autodidaktisch. Diese Projekte waren bekannt unter den Namen -Church Together- und -Rez 10-.

2007/2015 gab es diverse musikalische Projekte mit der Electronica-Band Life In Motion (ehem. Somofall). Hier wurde 2013 ein Album namens -Fearless- veröffentlicht.Der Track -Feel- war drei aufeinanderfolgende Wochen No 1 Hit der Triple J Unearthed Electronic Music Charts.

2011 war Analisse tätig als Singer/Songwriter für Tigerforest zum Song -Finding My Way-. Tigerforest kommt aus Hamburg, ist aber derzeit in den USA ansässig.

2010/2016 war sie viel für private Veranstaltungen und Firmen-Events gebucht mit ihrem abwechslungsreichen Programm verschiedener Genres aus Jazz, Pop, Soul und Rock.

2016/2017 wurde Sie dann von den Produzenten von The Voice of Australia zum Vorsingen für die sechste Staffel eingeladen. Hier drehten sich alle 4 Stühle um bei der Blind Audition. Schließlich landete sie im Team Seal.

Dann folgte sie 2016 ihrem Mann mit seinem Unternehmen nach Deutschland, dessen geschäftliche bzw. wissenschaftliche Richtung sich dahingehend entwickelte.

Durch Zufall traf sie auf den aus Speyer stammenden bekannten Gitarristen Christoph Stadtler und seine Band. Sofort entstand eine musikalische Zusammenarbeit.

Ende 2017 arbeitet Analisse Walker an ihrer ursprünglichen EP, welche im Dezember 2017 mit einer Single-Auskopplung in Perth veröffentlicht werden soll. Es vereint Soul/Folk-Genres.

Line-up: Christoph Stadler (git), Jochen Treu (sax)