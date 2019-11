Live Musik & Talk mit BCR’S Criss Cross

Bettina – Charly – Roger – Rainer, sie stehen für den Bandnamen B C R. B C R spielt Criss Cross, wie der Name schon sagt, „kreuz und quer“ durch die Musiklandschaft. Ob Beatles, 10cc, Toto, Sting, Prince, Stevie Wonder u.v.m., sie präsentieren ihre Songs auf ganz besondere und eigene Art. Neben ihren Lieblings-Covers findet man dann auch Titel aus eigener Feder. Ihr wichtigstes Motto heißt: „Spaß an der Musik – Spaß am Spielen“.

Gesungen wird mehrstimmig, wobei Bettina mit ihrer herausragenden Stimme als Solistin im Vordergrund steht. Das umfangreiche Repertoire streift die unterschiedlichsten Musik-Genres wie z.B. Jazz, Chanson, Rock und Pop, um nur einige zu nennen.

Von Bettina gibt es zwei eigene CDs „Catch the Moon“ und „Überglücksgefühl“. Charly war früher A&R Manager der legendären Plattenfirma Intercord/Stuttgart, der Signings Herbert Grönemeyer, PUR, Fools Garden u.v.m.

Roger, ein alter Hase in der örtlichen Musikszene mit seiner Firma Rhein-Neckar-Sounf aber auch als Drummer seit Jahrzehnten in der Region bekannt und beliebt.

Rainer, der eher ruhige und gelassene Part dieser Formation verfügt ebenso über langjährige Banderfahrung.

Freuen Sie sich auf einen lockeren und entspannenden Abend mit B C R´S Criss Cross.

Line-up:

Bettina Grimm (voc) – Charly Rothenburg (git, voc) – Rainer Pfister (bs, voc) – Roger Roller (perc, voc)