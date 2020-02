Live Musik & Talk mit Britgirl Abroad

Nach dem großen Erfolg bei SWIWA 2019 und ausreserviertem Restaurant sind sie wieder zu Gast.

Britgirl Abroad

Andere haben den „Englishman in New York“ – Mannheim hat das „Britgirl im Rhein-Neckar-Dreieck“.

Britgirl Kate Dowle erzählt mit reichlich britischem Understatement und süffisantem Humor, genau beobachtend und augenzwinkernd Erlebnisse, die ihr in ihrem Leben in Deutschland widerfuhren. Und das spiegelt sich auch in ihren Texten und Konzerten wider.

Die Pop Songs von Britgirl Abroad zeichnen sich durch eine quirlige Verspieltheit aus, mit Melodien, die auf Anhieb ins Ohr gehen und sind mit Akkordeon, Ukulele, Geige, Mandoline und Melodica umgesetzt. Alle mit 3-stimmigem Chorgesang, und alle „ohrwurmig“, wie Kate das in ihrer eigenen Sprache, kurzerhand „denglish“ genannt, ausdrücken würde.

Mit im Gepäck hat die Band auch ihre Lieblingscoversongs – allesamt außergewöhnliche Musikstücke, die jeder kennt aber so noch nie gehört haben dürfte. Gerade der mehrstimmige Chorgesang und die ungewöhnliche Instrumentierung der “Britgirls” sind weitere Besonderheiten der Gruppe.