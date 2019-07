Live Musik & Talk mit Holger, Paule & der Mani

Holger, Paule & der Mani

Bei diesem Trio ist so gut wie alles möglich. Ob aktuelle Pop-Songs, Rock, RAP oder sogar Schlager.

Gespielt wird was gefällt und es kommt des Öfteren zu spontanen Programmänderungen, um die Musik dem Zuhörer anzupassen. Dadurch entsteht eine außergewöhnliche Interaktion mit dem Publikum, die unterhaltsam, witzig, spontan und extrem kurzweilig ist.

Drei Musiker die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber was sie verbindet, ist die Liebe zur Musik.

Holger Bechtler (Samy), bekannt durch die Kultband „Samy goes nuts“, die seit nunmehr über 20 Jahren in der Region unterwegs ist, ist ein wahres Musikgenie und Allround-Talent.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass er in diesem Trio drei Instrumente gleichzeitig spielt und dazu auch noch singt. Unmöglich!? Nicht für Holger.

Angefangen mit Gitarre, über Bass, Keyboard und Schlagzeug bis hin zum Gesang beherrscht Samy alles, was einen guten Musiker ausmacht. Aus diesem Grund sieht man ihn auch des Öfteren mit anderen Formationen am Start, wie z.B. der ZAP Gang, Tanzanstalt Dr. Ernst, The Jam Collective oder Paule Panthers Groove Club.

Manuel Lambert (Mani), Sohn des berühmten Organisten und Komponisten Franz Lambert, wuchs mit der Musik seines Vaters auf und so war es nicht verwunderlich, dass er im zarten Alter von 6 Jahren Klavier zu spielen begann. Mit 12 Jahren kam dann der Wechsel zur Gitarre, der er bis heute noch treu geblieben ist. Zunächst mit Schülerbands und eigener Musik, landete er mit 20 Jahren in der Cover Szene.

Im Jahr 2011 schloss er sein Studium(Jazz- und Popular-Musik) an der „Future Music School“ in Aschaffenburg ab.

Aktuell ist Mani mit verschiedenen Bands unterwegs wie „Eightteam , „The Bruno Mars Show“ feat. Alex Silva, Tanzanstalt Dr. Ernst und „Pirates of the O`Reillys“.

Martin Paulus alias Paule Panther ist ein vielseitiger und charismatischer Sänger, der das Publikum in seinen Bann zieht.

Aufgewachsen mit der RAP- , Soul- und Funk-Music der späten 70er und 80er Jahre, begann er frühzeitig komplexe und umfangreiche Texte auswendig zu lernen, ohne damit ein Ziel zu verfolgen.

Der Traum einmal auf einer Bühne zu stehen, wuchs allerdings stetig in ihm heran und so kam wie es kommen musste. Der geborene Mannheimer schnupperte Ende der 90er Jahre mit „Me and the Heat“ und Sidney Youngbloods Band „I Know“ im alten Session Kulturwerk zum ersten Mal Bühnenluft und war infiziert!

Mittlerweile ist der Panther neben seiner eigenen Band „Paule Panthers Groove Club“ noch in diversen anderen Formationen am Start wie z.B. „The Jam Collective“, „Tanzanstalt Dr.Ernst“, „Booty Jam“ und „Discoboooom“.