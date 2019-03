Live Musik & Talk mit Olli Roth meets Robin Carpe “It´s All Family

Olli ROTH meets Robin CARPE„it´s all Family Business“Wenn der Vater mit dem Sohne…so könnte man es wohl treffend umschreiben. Was dabei herauskommt ist MUSIK MUSIK MUSIK …Zwei Generationen Gesang und Gitarre! Songs von den 60ern bis heute! Tolle Eigenkompositionen mit zwei grandiosen Musikern und Sängern! Spielfreude, Spontanität und Charakter…ein muss für Musikliebhaber und Balsam für die Seele. SEID DABEI!!!

Olli ROTH,Sänger, Songschreiber, Gitarrist und Entertainer …und wohl das was man einen ”working musician” nennt. Bereits seit 1984 Profimusiker, in ungezählten Bands und Projekten stand er inzwischen mehr als 3000 mal live auf der Bühne! Die Kollegen sagen er wäre eine Mischung aus Meatloaf, Willy Deville und John Hiatt! Aufgewachsen mit der Musik der großen amerikanischen Songwriter und geprägt durch den Sound der Blues, Rock und Countrymusik fing er schon im Alter von 14 Jahren an selbst Songs zu schreiben. Fragt man ihn nach seinen musikalischen Einflüssen, nennt er Größen wie Daniel Lanois, Chris Whitley oder die Neville Brothers. In seinen eigenen Songs vermischt er gekonnt viele verschiedene Stilelemente zu einer für ihn typischen Version des wie er es nennt:ACOUSTIC-COUNTRY-ROCKING-BLUES

Die akustische oder elektrische Gitarre und natürlich seine herausragende Stimme sind ein absolutes Markenzeichen. Ob gefühlvolle Balladen, Uptemposongs oder auch mal stampfende Swampgrooves… Hauptsache es ist handgemachte Musik – ohne all zuviel produktionstechnischen Schnick-Schnack.”LET THE MUSIC DO THE TALKING!”

Robin CARPE,der Heidelberger Singer Songwriter und Frontmann der Band „As Far As Low“ steht seit vielen Jahren für gute Laune und ehrliche, handgemachte Musik. Mit einem Programm aus eigenen Songs und ausgewählten Coversongs schafft er es seit vielen Jahren sowohl solo als auch mit seiner Band das Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Nachdenken zu animieren. In seinen eigenen Songs spricht der junge Singer/Songwriter ganz unverblümt über Erfahrungen und Geschichten aus seinem Leben.

In seinem Coverprogramm werden alte und neue Klassiker auf eine ganz eigene Art und Weise neu interpretiert und mit Gitarre, Gesang und Loopstation zum Leben erweckt. Mit seinem warmen abwechslungsreichen Akustiksound ist Robin Carpe seit vielen Jahren, Solo oder mit Band in ganz Deutschland unterwegs.

Neben Konzerten für große Firmen, Bands und Festivals wie CocaCola, der Band SAGA oder dem Schlossgrabenfest Darmstadt, führte ihn sein musikalischer Weg 2015 in die TV Show „The Voice Of Germany“.