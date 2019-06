Live Musik & Talk mit Robin Carpe

Robin Carpe,der Heidelberger Singer-Songwriter und Frontmann der Band „As Far As Low“ steht seit vielen Jahren für gute Laune und ehrliche, handgemachte Musik. Mit seinem Programm aus eigenen Songs und ausgewählten Cover-Songs schafft er es seit vielen Jahren sowohl solo als auch mit seiner Band das Publikum zum Singen, Tanzen und Nachdenken zu animieren.In seinen eigenen Songs spricht der junge Singer-Songwriter ganz unverblümt über Erfahrungen und Geschichten aus seinem Leben. In seinem Cover-Programm werden alte und neue Klassiker auf eine ganz eigene Art und Weise neu interpretiert und mit Gitarre, Gesang und Loopstation zum Leben erweckt.Mit seinem warmen abwechslungsreichen Acoustic-Sound ist Robin schon seit einigen Jahren, solo oder mit Band, in ganz Deutschland unterwegs. Ob als Support Act für die Band SAGA oder auf Festivals wie z.B. beim Schlossgrabenfest Darmstadt, führte ihn sein musikalischer Weg 2015 sogar in die TV-Show „The Voice of Germany”.