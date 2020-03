Live Musik & Talk mit Schreiner Trio

JÖRG SCHREINER – präsentiert Songs aus seiner eigenen Feder. Direkt, mit Kraft, Humor und Tiefe spielt er an der Gitarre und mit seiner unverkennbaren Stimme deutschsprachige Popmusik aus eigener Feder. Jörg, aus der Metropolregion Rhein-Neckar, steht mit beiden Beinen im Leben und teilt seine Erfahrungen mit dem Publikum. Seine Songs handeln vom Leben, von unerfüllten Träumen, von Mut, Veränderung, natürlich auch von Liebe und Enttäuschung. Ihn live zu erleben, ist ein Muss für jeden musik-begeisterten Menschen. Jörg liebt was er tut und tut, was er liebt.

Begleitet wird Jörg am Bass und am Kofferschlagzeug.

Line-up:

Jörg Schreiner (voc, git) – Michael Scheffler (bs) – Nelli Nelliste (dr, perc)