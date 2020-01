Live Musik & Talk mit Smile Twice

Smile Twice – das sind Marvin Merkhofer, gerade erst zurück von The Voice of Germany und Jochen Treu, wohl einer der besten Saxer in unserem Kreis.

Die beiden Musiker aus den Reihen des Kulturförderverein Kurpfalz e.V. sind keine Unbekannten im Rhein-Neckar-Delta. Sie verbinden synergetisch Piano, Gitarre, Saxophon und Gesang zu einem musikalischen Gefühl der Leichtigkeit.

Ihre außergewöhnlichen eigenen Interpretationen der schönsten Jazz-Standards, des Blues und des Swings, aus vergangenen Jahrzehnten, ist eine ganz besondere Rezeptur, die Unbeschwertheit, Glückshormone und gleichzeitig Gänsehaut auslöst.

Dieses sympathische Duo lässt Komposition und Improvisation zu einem spannenden musikalischen Erlebnis werden.

Line-up:

Marvin Merkhofer ( voc, guit, piano, perc)

Jochen Treu (sax)