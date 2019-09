Live Musik & Talk mit Stefan Zirkel und So!

Stefan Zirkel & SO! lassen ihr Publikum erinnern. Mit längst verschollen geglaubten Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten, fühlt man sich in Zeiten zurückversetzt, als man noch ganze Alben angehört hat. Mit Charme verpackt in einer Art, wie man sie sonst nicht zu hören bekommt.

Ganz nach dem Motto „Kennt jeder, spielt keiner!“, zählt Stefan Zirkel Hits von Coldplay, Genesis, a-ha, Mr. Mister u.v.a. zu seinem Repertoire und kombiniert mit seiner Band gekonnt das Programm zusätzlich mit deutschsprachigen Eigenkompositionen. Emotionen, Erlebnisse und Erkenntnisse sind die Nahrung seiner Songs, in denen sich viele Zuhörer wiederfinden werden.

Line-up:

Stefan Zirkel (voc, git) – Axel Gerner (dr, perc) – Matthias Stadter (keys) – Peter Kassner (git)