Live Musik & Talk mit The Lovebirds

Chrissy und Fabi Michel, das sind die LOVEBIRDS, ein Gitarren-/Gesangs Duo.Die „Lovebirds“ spielen Country-Music jenseits aller Cowboy-Klischees, authentisch, originell, persönlich. Gefühlvolle Songs, nicht einfach dargeboten, sondern gelebt, selbst Songs aus anderen Genres erklingen im Lovebirds-Gewand, als hätte es nie eine andere Version gegeben.

Die perfekt harmonierenden Stimmen von Chrissy und Fabian Michel und Fabians immer maßgeschneidertes Gitarrenspiel beeindrucken, aber vor allem die Harmonie und immer spürbare Liebe zu ihrer Musik lassen niemanden unberührt.Wer die beiden von Cool Breeze, The Playground Life Experience, Gonzo and Friends undMe and the Heat kennt, darf sich hier von völlig anderen Facetten Ihrer künstlerischen Bandbreite überzeugen. Mit am Start als Gastmusiker der „Teufelsgeiger“ Christian Herzberger.

Line-up:Fabian Michel (voc, git)Chrissy Michel (voc)Christian Herzberger (vl)