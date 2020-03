Live Musik & Talk mit The Scones

Nach dem großen Erfolg beim Abschluss SWIWA 2019 und einem ausreserviertem Restaurant sind sie erneut zu Gast und bilden den Abschluss von SWIWA 2020.

Wer schon immer mal wissen wollte, um was es bei vielen Hits geht (oder gehen könnte), der ist bei „The Scones – Little Kurpfalz Cover Band“ genau richtig. In einer Kombination von originalen englischen Texten und ihrer Interpretation im hiesigen Dialekt, spielen Jürgen Köhler und Helmut Dörr bekannte Stücke von den Beatles, den Stones, Bob Dylan, Pink Floyd bis hin zu aktuellen Songs – und alles auf zwei akustischen Gitarren.

Da wird schnell aus dem bekannten Stück von Ralph McTell „Street of London“ „Streets of Walldorf“ und aus I’m a believer von den Monkees wird „Wei isch mer liewer“.

Hier ein kleiner Auszug an Kommentaren über unsere Musik: „Die tollen Songs, die jeder kannte, ergänzt mit euren eigenen Texten in Kurpfälzer Dialekt waren mal heiter, mal nachdenklich“. „Ich war begeistert und ich denke die restlichen Anwesenden auch“. „Für uns werden diese Stunden unvergesslich bleiben“. Wir haben viel gelacht und doch geht so mancher Song auch so richtig unter die Haut…Also ihr zwei – einfach weiter so…Wir freuen uns auf den nächsten Gig“. Noch mehr über uns und unsere Musik ist auf unserer Homepage www.the-schones.de zu finden.

Wir geben immer alles: mit viel „Gfiehl“, authentisch, mit viel Spaß und…kummt oofach vorbei, dann werd ihr `s merke.